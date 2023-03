Manglende respekt for gult lys: Sådan ændrede man jydernes adfærd

Hvert år dør 104 personer livet i trafikken, fordi bilister er uopmærksomme. Over en treårig periode forsøgte Aarhus Kommune at ændre de jyske trafikanters adfærd. Kommunen stillede skarpt på gulkørsel, som den estimerer står bag 35 procent af trafikulykkerne i byen. Vi ser, om det så også lykkedes at ændre adfærden.