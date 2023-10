Mangler i statens it-sikkerhed bekymrer Statsrevisorerne

Hver fjerde statslige myndighed angiver mangler i it-systemer, og det er bekymrende, mener Statsrevisorer.



I den seneste kortlægning af de statslige myndigheders it-sikkerhed finder en fjerdedel af myndighederne, at deres kritiske it-systemer er i utilfredsstillende teknisk tilstand.

Det finder Statsrevisorerne bekymrende, lyder det i en beretning.

Både Statsrevisorerne og Rigsrevisionen har flere gange kritiseret problemer med it-sikkerheden i staten.

Sidste år lød det fra Statsrevisorerne, at it-systemerne skulle sikres bedre mod blandt andet it-nedbrud og hackerangreb.

Derfor skriver Statsrevisorerne, at det er positivt, at myndighederne over en bred kam er blevet bedre til at kortlægge de kritiske it-systemers tilstand:

- Statsrevisorerne finder det dog bekymrende, at myndighederne i den seneste kortlægning selv har vurderet, at cirka en fjerdedel af deres kritiske it-systemer er i utilfredsstillende teknisk tilstand, hedder det i beretningen.