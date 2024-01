Marcipanfabrik kan miste kongeligt prædikat - og får det måske aldrig igen

Han tilføjer, at virksomheden for en del år siden lavede en undersøgelse blandt sine kunder, som viste, at kunderne opfattede det som et kvalitetsstempel at være Kongelig Hofleverandør.

Derfor vil han også være ærgerlig, hvis kongehuset afskaffer ordningen med Kongelige Hofleverandører, men det er ikke noget, som holder ham søvnløs om natten.

- Vi lever ikke af at være Kongelige Hofleverandører. Vi lever af at lave gode produkter, som vores kunder godt kan lide, siger han.



Han mener dog, at det er fint, at kongehuset genovervejer de etablerede ordninger i forbindelse med tronskiftet.

- Som erhvervsmand synes jeg, at det er fornuftigt, at man lige stikker en finger i jorden og genovervejer de ordninger, man har i hoffet, når der kommer en ny generation til, siger han.

Lampeproducent kan også miste titel

En anden fynsk virksomhed, der i dag kan smykke sig med titlen Kongelig Hofleverandør, er lampeproducenten Le Klint, der har haft titlen siden 2003.

- Der er da ingen tvivl om, at vi er rigtig glade for at have det her prædikat. Det er en anerkendelse, som har været god for os ikke mindst på eksportmarkederne, siger Kim Weckstrøm Jensen, som er administrerende direktør i Le Klint.

- Når det så er sagt, så har jeg da respekt for, at man tager op til overvejelse, om der skal ske nogle forandringer i forhold til det at være Kongelig Hofleverandør, når der er sådan et skifte i kongehuset, siger han.