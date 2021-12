Marine Nationalpark i Lillebælt: - Symbolpolitik af værste skuffe

- Jeg vil næsten kalde det uartigt at køre henover erhvervet på den her måde. Vi er selvstændige mennekser, der tjener vores egne penge, og det vil vi gerne blive ved med. Det er utilstedeligt, at vi skal opleve det her, forklare Allan Buch.

Ifølge ham kommer det til at give store konsekvenser, hvis man lukker for trawlfiskeri.

- Ved Langeland og Storebælt står trawlfiskeri for 90 procent af de fisk, der bliver fanget. Så hvis man fjerner det, fjerner man grundlaget for at have mindre fiskeri, uddyber Allan Buch.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen mener ikke selv, at han og regeringen er blind for erhvervsinteresserne og den store indflydelse, det kommer til at have for erhvervet. Men han mener alligevel det er nødvendigt.

- Nogle biologer vil nok hævde, at man skulle have gjordt det for mange år siden. Og grunden, til at man ikke har gjort det før, er nok at man har taget hensyn til de her erhverv. Men det er altså nødvendigt for at kunne rette op på biodiversiteten på havbunden, fortæller Dan Jørgensen.