Markant DF-profil: "Poul Blod" yder bistand til frafaldne DF'ere

Poul Lindholm ser intet problem

Poul Lindholm bekræfter over for TV 2 Fyn, at han deltog i seminaret som oplægsholder, men det ser han ikke noget problem i.



- Jeg blev inviteret, fordi løsgængerne gerne ville vide noget om, hvordan man opbygger en organisation, og hvordan den fungerer. Jeg har ikke noget udstående med nogen af dem, og jeg har arbejdet sammen med dem i mange år.

Ser det ikke mærkeligt ud, at du som DF'er ligefrem hjælper afhopperne med at opbygge en organisation?

- Jeg deler bare ud af min viden på det organisatoriske område, og det er der ingen statshemmeligheder i.

- Så du synes ikke, at du har optrådt illoyalt over for dit parti?

- Nej, det synes jeg ikke, svarer Poul Lindholm, som samtidig bekræfter, at han er medlem af partiet og stadig på lønningslisten som seniorkonsulent.

Ingen kommentarer

TV 2 Fyn ville gerne have haft et interview med en repræsentant fra partiets ledelse, men det har ikke været muligt.

- Vi har ingen kommentarer til Poul Lindholms deltagelse i det pågældende seminar, siger partiets pressechef, Erik Bjørn Møller.

Nogenlunde samme melding lyder fra en af løsgængerne i Gæs og Gaser, Liselott Blixt.

- Jeg holder ferie og synes heller ikke, at det er en historie værd, skriver hun i en sms til redaktionen.

Løsgængerne Bent Bøgsted og Hans Kristian Skibby har ikke reageret på TV 2 Fyns henvendelser.