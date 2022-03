Markant flere ældre danskere er i job

- Det bidrager også til, at danskerne generelt bliver længere på arbejdsmarkedet og går senere på pension, siger Anne-Louise Lindkvist.

I december 2021 var der i alt 323.221 personer på mellem 65 og 69 år. Af dem var 80.899 i beskæftigelse.

Pensionsalderen forhøjes

Folkepensionsalderen, der altså har en finger med i udviklingen, er siden 2019 blevet gradvist forhøjet. Senest er den per 1. januar i år steget med et halvt år til 67 år.

Der er ikke planlagt yderligere stigninger i folkepensionsalderen før 2030, hvor den hæves til 68 år.

- På den længere bane er der udsigt til en stadigt stigende folkepensionsalder herhjemme og dermed også øget tilbagetrækningsalder blandt danskerne.

- Det vil blandt andet betyde, at danskerne på sigt vil få større og større pensionsopsparinger, og at der dermed bliver stadigt mere at gøre godt med som pensionist i sidste ende generation for generation, siger Anne-Louise Lindkvist.