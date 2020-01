Markant flere fynboer lejer parcelhuset fremfor at købe det

Fra 2012 og frem til 2019 er antallet af udlejede parcelhuse på Fyn steget fra 12.362 til 14.930. Det svarer til en stigning på 20,8 procent.

Til sammenligning er antallet af parcelhuse beboet af ejer faldet med 1,5 procent i samme periode.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har analyseret.

Ifølge Nyboligs direktør, Peter J. Mattsen, skal forklaringen findes i prisstigninger på boligmarkedet sammenholdt med flere skilsmisser.

-Værdistigningerne på det danske parcelhusmarked gør det mere attraktivt for skilsmissefamilier at leje parcelhuset ud, og ofte har de ikke andre muligheder, fordi de risikerer at sælge huset med tab, fordi de købte, da priserne var højest. Så flere venter og ser tiden an, mens de lejer ud, vurderer Peter J. Mattsen.

På landsplan er udviklingen af udlejede parcelhuse fra 2012 til 2019 endnu mere markant. I 2012 var 92.351 parcelhuse lejet ud - i 2019 var det steget til 128.487. Det er en stigning på 34,8 procent.

Flere unge familier lejer

Til gengæld er andelen af parcelhuset beboet af ejere på landsplan steget med 0,9 procent i perioden. Det står i kontrast til faldet, der er registreret på Fyn.

Selvom udviklingen ifølge Nybolig delvist er et resultat af et stigende antal skilsmisser og prisstigninger på boligmarkedet, giver det plads til, at flere børnefamilier kan leje en bolig, hvor der er flere kvadratmeter at boltre sig på.

Det er nemlig blevet sværere at leve op til kravene for at blive boligkøber, vurderer Nykredits bolig- og formueøkonom Mira Lie Nielsen.

-Har man et ønske om at komme ind på parcelhusmarkedet som ejer, kræver det en stor opsparing, specielt hvis man vil bosætte sig tæt på de større byer. Derfor er det en oplagt mulighed for familier, som ønsker at være tæt på storbyen, at få afprøvet parcelhuslivet ved at leje sig ind, siger Mira Lie Nielsen.