Markant flere intimbilleder af unge deles uden samtykke

Ni procent af de 9- til 17-årige har inden for det seneste år oplevet at få delt private eller intime billeder eller videoer af sig selv uden at have givet lov.



Det viser en rapport, som Epinion har lavet for Red Barnet og TrygFonden.

Det er en tredobling siden 2021, hvor en lignende undersøgelse blev lavet. Her var tallet tre procent.

Samtidig oplever mange at få tilsendt intime billeder fra fremmede voksne - uden opfordring.

Mens hver fjerde i alderen 9-17 år har prøvet at blive kontaktet af en fremmed voksen på nettet, viser undersøgelsen, at 13 procent af de børn og unge, der er blevet kontaktet, har oplevet, at den voksne sendte ubehagelige ting, herunder billeder.

12 procent har oplevet, at den voksne ville have dem til at gøre ting, de ikke havde lyst til - for eksempel at sende billeder af deres kroppe.

Undersøgelsen dækker i alt 12 typer af digitale krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Der er sket en stigning for hver af de kategorier, som også blev undersøgt i 2021.