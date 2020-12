Markant stigning i julehjælp: Lokale købmænd dækker underskud hos Røde kors

Det betyder alt for de her familier Henning Skov Hansen, formand, Røde Kors

En juleaften med julegaver under træet og and og flæskesteg på bordet er en økonomisk byrde for mange danskere.

På grund af coronapandemien har flere mistet deres job. Det er blandt en af årsagerne til, at rekordmange danskere har søgt om julehjælp i år.

FYN JULEHJÆLPER - fynbo til fynbo På TV 2/Fyn har vi sammen med Dansk Folkehjælp lavet en facebookside. Den hedder FYN JULEHJÆLPER – fynbo til fynbo. Her kan du hjælpe en familie i dit lokalområde, der har brug for en håndsrækning i julen. Gå ind på siden og se, om du kan være med til at opfylde et juleønske for en fynsk familie. Det kan være alt fra et juletræ til brugt legetøj, spil eller julemad. Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at byde ind med.

Det øgede behov for julehjælp har presset nødhjælpsorganisationerne. Røde Kors var derfor nødsaget til at melde ud, at de manglede 25.000 kroner, hvis alle fynske familier skulle få gavn af julehjælpen.

Da Benjamin Rosengren, der til daglig driver Spar Munkebo, hørte det, var han slet ikke i tvivl om, hvad han så skulle gøre.

- Vi ville gerne hjælpe alle her i området med en god jul. Derfor trådte vi til, siger Benjamin Rosengren om donationen af de 25.000 kroner til Røde kors.

"Det betyder alt"

En donation, der bliver taget rigtig godt imod.

- Det betyder alt for de her familier. Det bliver skønt, siger Henning Skov Hansen, der er formand i Røde Kors.

Det er ikke kun købmanden i Munkebo, der har doneret penge til julehjælpen. Også Spar i Mesinge har doneret 25.000 kroner til Røde kors.

Og der er en god grund til, at der er kommet ekstra behov for julehjælp. Røde Kors fortæller, at der over de seneste år har været en markant stigning i ansøgninger om julehjælp.

I 2009 søgte 1.100 danskere på landsplan om at komme i betragtning til julehjælp. I 2020 søgte over 13.000 personer.

Ekstra julehjælp på vej

Fredag meldte Social– og Indenrigsministeriet, at der var ekstra julehjælp på vej til landets udsatte familier.

Julehjælpen forhøjes i år med 2,5 millioner kroner – fra 5 millioner kroner til 7,5 millioner kroner, har et bredt flertal i Folketinget besluttet.

Ifølge ministeriet er der tale om et ekstraordinært tilskud til de organisationer, som allerede har modtaget julehjælp i 2020.

