Markbrande over hele Fyn: - Tag vandvogn og harver med i marken

Fyns Politi opfordrer nu landmændene til at man sikrer sig at have en traktor med vand eller harve klar i markerne, når der høstes og presses halm.

- Vi opfordrer landmændene til at de skal være opmærksomme på det her, for det er rigtig varmt. De skal sørge for at slukningsmateriale med og ud evt. traktor med harve så de kan lave brandbælter, siger Hans Jørgen Larsen.

- Det er vigtigt at man ikke bare kører og høster eller presser alene, der skal være nogen til at reagere med det samme.