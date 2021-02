Marslanding er et skridt på vejen: Fynsk firma vil hjælpe borgere ud i rummet

Torsdag aften kan der skrives rumhistorie, når roveren Perseverance ankommer til Mars efter syv måneders rejse fra Jorden.

Selvom der er 55.758.006 kilometer til Mars, er Odense væsentlig tættere på at være en del af rumfartsudviklingen i fremtiden.

Det fynske firma Danish Aerospace Company arbejder med teknisk udstyr til rumfart, heriblandt trænings- og helbredsmaskiner. En udviklling, der på længere sigt kan være med til at sende almindelige borgere en tur ud i rummet, nøjagtig som Mars Roveren, blot med bemanding ombord.

Hvad skal Mars Roveren Perseverance? Perseverance blev sendt afsted mod Mars den 30. juli 2020 og lander efter planen torsdag aften cirka klokken 21.55 i Jezero-krateret i en udtørret flodbund. Derudover har Mars Roveren en række eksperimenter med og skal blandt andet forsøge at danne ilt ud fra CO2 i Mars' atmosfære. Det kan nemlig gøre, at man en dag kan sende mennesker til pden røde planet. Se mere

Rumfartøj med stor betydning

Danish Aerospace Company har ikke nogen finger med i aftenens rumlanding, men Mars Roverens opdagelser har stor betydning for det fynske firma.

- De ubemandede missioner er med til at bane vejen for de kommende flyvninger med mennesker til Mars, fortæller DAC's direktør Thomas Andersen.

Og der er allerede gang i udviklingen. Midt i firmaet bliver en kombineret motionscykel og romaskine med mulighed for vægtløft og tovtræk afprøvet og undersøgt i stor stil. En maskine, der kan bruges til fremtidige bemandede rummissioner.

Den kombinerede motionsmaskine skal sørge for at holde astronauter i gang i rummet. Foto: Flemming Ellegaard

- Astronauterne skal motionere minimum to timer om dagen på missionerne, som svarer til, hvad du og jeg laver ved bare at gå rundt hernede på Jorden, uden at være i fitness. Der er behov for at holde kroppen i god form i den svage tyngdekraft, ligesom man skal kunne holde kroppen oprejst, når man lander i Jordens tyngdekraft igen, siger Thomas Andersen og tilføjer:

- Helbreds- og træningsudstyret kan bruges til at kigge på sundheden herhjemme, for sådan en rummission svarer til at lægge sig et halvt år i sengen hernede på Jorden. Så det giver vigtig viden om sundheden.

Jo mere viden, vi får om forholdene i rummet, des mindre behøver det kun at være de her supermænd og elitefolk, der kan tage ud i rummet Thomas Andersen, direkør, Danish Aerospace Company

Supermænd, elitefolk og almindelige mennesker

På verdensplan er der en stor vækst i rumindustrien og stigende forskning på området - en industri som den fynske rumvirksomhed er en stor del af. Deres helbreds- og træningsudstyr blev testet af den amerikanske rumfartsadministration NASA's astronauter sidste år.

- Både ESA (Den europæiske rumorganisation) og NASA har anbefalet det her udstyr, så det er dét her, vi skal arbejde med til bemandede missioner til månen og til Mars, siger Thomas Andersen og peger på motionsmaskinen.

Med deres teknologiske viden afviser Thomas Andersen ikke, at helt almindelige borgere en dag vil kunne sendes ud i rummet.

Motionscyklen kan let omdannes, så den kan bruges til forskellige discipliner. Foto: Flemming Ellegaard

- Jo mere viden, vi får om forholdene i rummet, des mindre behøver det kun at være de her supermænd og elitefolk, der kan tage ud i rummet. Så kommer almindelige folk også til at kunne rejse ud, siger Thomas Andersen og fortæller, at man selvfølgelig stadig skal kunne klare de almindelige rumforhold, men at en lang astronautuddannelse ikke skal være nødvendig.

Mars Roveren lander torsdag aften cirka 21.55 og kan ses på TV 2 News.