Marsvin har mistet vigtig computer - find den og få stor dusør

En grøn computer på størrelse med en sodavandsflaske.

Det er det, du skal lede efter, hvis du vil have dusøren på 6.800 kroner som Syddansk Universitet udleverer til den som finder den.

- Den er uvurderlig, fordi den information den indeholder er vigtig for os, siger forskningsassistent Freja Jakobsen fra Biologisk Institut.



Computeren er speciallavet, og de informationer, som den har, skal bruges både til forskning i Danmark og USA.



Marsvinet fra Storebælt

Computeren, som kaldes et tag, har siddet fast på et marsvin. Det er SDU, som har udstyret marsvinet fra Storebælt for at få oplysninger om svømmevaner og lydoptagelser.

Efter planen er computeren faldet af og forskerne har været ude og lede med fly søgning og båd, men har endnu ikke fundet den.

- Antennen kan være knækket af, sidde fast i noget tang eller signalet kan være blokeret fortæller Freja Jakobsen.



Det er forsker Adam Smith og forskningsassistent Freja Jakobsen fra Biologisk Institut på SDU, der håber, at en fynbo kan hjælpe dem.

Derfor beder forskerne nu om hjælp til at finde den, så de kan få den tilbage i god behold.

Måske på en fynsk strand

Forskerne regner med, at computeren flyder rundt et sted i Storebælt eller måske er skyllet op på en fynsk strand.



Marsvin navigerer og finder føde via lyd, og informationerne fra computeren skal hjælpe forskerne med forstå, hvordan de danske marsvin navigerer i de danske farvande.

Computeren er grøn og på størrelse med en halvanden liters sodavandsflaske. Den har fire sugekopper på og lang antenne.

Hvis du finder computeren, så kan du kontakte forskningsassistent Freja Jakobsen på telefon 50420652 eller e-mail frejajakobsen@biology.sdu.dk.