Martin har solgt sit livsværk for en kvart milliard - handler fortsat i Netto

- Det er fuldstændig surrealistisk.

Ordene kommer fra Martin Rosenbæk, der fredag solgte sit livsværk for op mod en kvart milliard kroner.

Det er stadigvæk ikke gået op for ham, hvad salget betyder for ham og hans familie, forklarer den 38-årige far til tre drenge.

- Jeg er lige kommet hjem fra Netto – der er ikke noget, der ændrer sig der, siger han tydeligt rørt af salget.

Martin Rosenbæk og kollegaen Per Lambæk har solgt spilhjemmesiden og virksomheden HLTV.org til de danske sportsbettingmedie Better Collective.

Afhængig af diverse bonuser lyder den samlede salgsværdi på op til 257 millioner kroner.

- Det betyder vel, at vi (min familie, red.) ikke rigtigt skal bekymre os om penge, siger Martin Rosenbæk, der bor i Odense.

Hvad er HLTV.org? Hvis du går op i computerspillet Counter Strike, så er der en god chance for at du stødt på hjemmesiden HLTV.org. Virksomheden blev startet af Martin Rosenbæk og Per Lambæk for 18 år siden. I dag er den én af verdens største hjemmesider med flere end 25 millioner månedlige besøg. På hjemmesiden kan brugere blandt andet følge turneringer og hold, der spiller Counter-Strike. Kilde: HTLV.org Se mere

Fik idéen i forældrenes køkken

Martin Rosenbæk fortæller, at han fik idéen til HLTV.org i forældrenes køkken Valby i 2002. Samme år købte han hjemmesidedomænet.

- Jeg fik sitren i kroppen og viste, at det var en god idé, husker han om beslutningen.

Sidenhen har hjemmesiden udviklet sig, så den i dag er én af verdens mest besøgte hjemmeside med 26,5 millioner besøg hver måned.

- Vi er en gigantisk hjemmeside, men er på mange måde et lille firma. Nu har vi fået noget organisation og struktur, som vi ikke havde før, forklarer han.

Martin Rosenbæk og Per Lambæk skal fortsæt stå for den daglige ledelse af HLTV.org.

- Det er mega fedt, at vi har solgt hjemmesiden for en kvart milliard. De (Better Collective, red.) sætter bogstavlig talt pris på det, arbejde vi har lavet, siger han.

Foruden salget af HLTV.org har Martin Rosenbæk og Per Lambæk også solgt hjemmesiden Dust2.dk til Better Collective.

