Martin udlejer telt til 1.000 kroner per nat - privat udlejning slår rekorder

Ikke på bekostning af hoteller

Ifølge Destination Fyn er der cirka 4.000 flere hotelovernatninger på Fyn fra januar til april i år end samme periode sidste år. Så der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at stigningen i de private udlejninger sker på bekostning af hotellerne.

- Vi glæder os over stigningen i Airbnb-overnatninger. Det er godt med et stærkt og varieret udbud af overnatningsformer på Fyn. De kan supplere hinanden for eksempel i perioder med høj belægning og tiltrække forskellige målgrupper, skriver Tue Kempf, direktør i Destination Fyn i en mail til TV 2 Fyn.

- Vi fornemmer, at der også er godt gang i bookingerne i det fynske, når det gælder camping, hoteller, feriehuse og så videre. Med de tal vi har set indtil videre i år, er der ikke noget, der tyder på, at turisterne fravælger hotelovernatninger fremfor Airbnb, skriver han.

Gode ekstra penge at tjene

For Martin Leth handler det både om at tjene ekstra penge og om at dele ud af deres bolig tæt på Arreskov Sø, Fyns største sø tæt ved Faaborg.

- Tanken var, at vi gerne ville have en ekstra indtægt, hvilket ledte tankerne hen på udlejning. Så besluttede vi os for at kigge på de her store telte, byggede en træterrasse, og så kunne vi starte. Nu giver vi folk nogle oplevelser og ser dem nyde vores sted.



For netop det at give gæsterne en særlig oplevelse er en vigtig del af arbejdet:

- Vi synes, at vi bor fuldstændig vidunderligt, og det vil vi gerne lade andre opleve. Folk slapper af her og gør lige det, vi havde drømt om, at de ville. Laver mad i køkkenet med udsigt til vandet, laver bål, griller eller noget helt fjerde. De nyder det, og det varmer, siger Martin Leth og fortsætter:



- Folk kan passe sig selv, så på den måde krydser gæsternes og vores veje ikke hinanden.