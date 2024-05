Massakrerede valgplakater i Odense gågade: - Jeg bliver vred

Europaparlamentsvalget står for døren, og det betyder valgplakater en masse på de fynske lygtepæle.

Men mens den demokratiske proces fejres på bedste manér, er nogle tilsyneladende knap så begejstrede for valgplakaterne.

Det viser sig nemlig, at ukendte gerningsmænd har skåret nogle af Venstre-spiren Jonas Pullichs plakater over på langs, hvilket selvsagt ikke falder i god jord hos den unge kandidat.

- Jeg bliver en smule vred faktisk, siger Jonas Pullich til TV 2 Fyn og uddyber:

- Både frivillige og mig selv lægger en stor indsats her. Især for os nye kandidater er valgplakater en rigtig god måde at møde vælgerne på, og det, at nogle ikke respekterer det, er superærgerligt.

Han oplyser, at han fik billeder af de ødelagte valgplakater tilsendt af "ukendte personer", og at han selv opdagede hærværket, da han var på vej ned og handle mandag.

- Det tog da lidt pusten fra mig. Det er frustrerende, at nogle ikke følger reglerne, siger Jonas Pullich og tilføjer, at det drejer sig om i alt 14 massakrerede valgplakater, og at han ikke aner, hvem der står bag.

De ødelagte plakater er nu blevet erstattet af nye, men hvis tendensen fortsætter, bliver sagen politianmeldt, oplyser Jonas Pullich.