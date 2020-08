Masser af nye klager over høj musik

Der blev ikke skruet ned for musikken lørdag aften og søndag nat.

Det kan vagtchefen ved Fyns Politi, Milan Holckk Nielsen, konstatere søndag morgen.

- Der har været minimum 45 anmeldelser omme musik til ulempe. Det er langt over det normale, siger vagtchefen.

De fleste af anmeldelserne koncentrerer sig om de større fynske byer - specielt Odense og Svendborg.

- Men anmeldelserne kommer fra hele øen, siger Milan Holck Nielsen.

Fredag aften og natten til lørdag var der 21 anmeldelser om høj musik.

Tendensen med et stigende antal anmeldelser om for høj musik fortsætter således, men er ikke enestående for Fyn.

Således har Ritzau søndag morgen haft fat i stort set alle landets politikredse, og her er meldingen den samme.

- Vi har masser af sager med musik til ulempe. Temperaturen stiger, og folk får lyst til, at der skal være gang i den. De sidder i telte, fordi barerne stadig har lukket.

- Og det er ikke engang kun udenfor, det er også i lejligheder, huse og villaer. Hvad de end kan finde, så er der gang i den, siger vagtchef Lars Jørgensen, Københavns Vestegns Politi, til Ritzau. Han kalder situationen for "helt gal".

Hos Københavns Politi var der fra klokken 20 lørdag aften til klokken 01 natten til søndag 55 anmeldelser om musik til ulempe.

Vagtchef Milan Holck Nielsen gentager lørdagens opfordringer om, at borgerne får talt sammmen om problemet.

