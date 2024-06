Masser af regn og risiko for lyn og skybrud

Du kan godt regne med, at der kommer masser af regn lørdag. Der er også risiko for, at der lokalt kan komme skybrud og torden.

En front med regn rammer landet fra sydvest. Lokalt kan der ifølge TV 2 Vejret komme over 25 millimeter regn.

DMI har allerede varslet risiko for skybrud på hele Fyn lørdag imellem klokken ni og sytten. Derudover har DMI varslet risiko for kraftig regn i Nordfyn, Middelfart og Assens Kommune.

Skybrud er et ofte kortvarigt, men meget intenst regnvejr, hvor der falder mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

Kraftig regn er derimod et længerevarende regnvejr, hvor der falder mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer.