Masser af regn til Fyn onsdag eftermiddag

Er du stået op med Solen klokken 04.46, har du masser af timer til at nyde den onsdag.

Og der er netop grund til at nyde den, når den er her, for senere på dagen vil en stor mængde regn vælte ned over Fyn.

- Efterhånden kommer der flere skyer, og i løbet af eftermiddagstimerne får man en front ind fra vestlig retning, og den passerer i løbet af aftentimerne, hvor vi kan forvente at få en hel del regn, siger TV 2 Vejrets Sara Maria Mærkedal.

Beskedne temperaturer

Temperaturerne kommer onsdag til at ligge omkring 17-18 grader. Længst mod øst kan temperaturen med lidt god vilje lige akkurat snige sig op på 20 grader.

Solen går ned klokken 22, men der er til gengæld ikke opholdsvejr til at nyde den om aftenen.

En smule regn behøver dog ikke stoppe en god fest. Det oplevede efterskoleeleverne på Landsstævnet, der afviklede et kæmpe opvisningsshow i øsregnvejr.