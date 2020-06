Masser af sol på årets første officielle sommerdag

Kalenderen har ramt 1. juni, og dermed er årets første officielle sommerdag oprandt. Og det bliver en flot en af slagsen.

Fra morgenstunden kommer solen til at have masser af plads på himlen, for den vil være stort set ugeneret af skyer. Samtidig begynder dagen med temperaturer omkring 13 grader.

I løbet af dagen kan de stige til helt op omkring 24 grader.

Dermed når årets første kalendermæssige sommerdag lige knap at blive en vejrmæssig sommerdag.

Sådan en defineres som en dag, hvor termoteret sniger sig op over de 25 grader i størstedelen af landet.

Ifølge DMI kan sådan en dog vente allerede tirsdag. Til trods for at der kommer lidt flere skyer på himlen i morgen, ser det ud til, at der nogen steder kan komme over 25 grader.

Også onsdag bliver pæn temperaturmæssigt, men der kan komme flere skyer.

Fra torsdag falder temperaturer til omkring 16-17 grader, og der kan samtidig komme regn. Det koldere vejr fortsætter henover weekenden.