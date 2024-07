Masser af sol rammer weekenden før nyt vejrskifte

Der er godt nyt til de sommerhungrende danskere, der indtil videre har haft trænge kår.

Fredag morgen vågner danskerne nemlig op til sommerligt vejr, der fortsætter næsten hele weekenden.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen.

- Torsdag var der mange skyer i en større del af landet, men fredag har vi ryddet komplet ud i dem, fortæller han.

Temperaturerne fredag ventes at nå op mellem 20 og 25 grader.

Skal man eksempelvis på stadion og se superligafodbold eller til Øhavet Festival på Ærø kan man altså godt glæde sig.

Og det bliver endnu bedre lørdag ifølge meteorologen.

- Lørdag og søndag fortsætter i det samme sommerlige spor, fortæller han.

Det betyder temperaturer på mellem 23 og op mod 27 grader.

- Der kommer masser af sol - især lørdag, siger han.

Om aftenen og natten holder det formentlig tørt, og det gør det også søndag - i hvert fald indtil slut på dagen.

For sommervejret er ikke kommet for at blive. Ikke endnu.

Senere søndag rammes Danmark af regn og byger flere steder. Der er også risiko for torden.

Uvejret ventes dog primært at gå ud over den sydvestlige del af landet.

Sikkert er det, at det varsler et skifte i vejret frem mod næste uge, der bliver mere lig det ustadige vejr i løbet af de seneste uger.

- Det varsler, at vi næste uge får noget mere ustadigt og køligere vejr, siger Lars Henriksen.

Temperaturerne ventes næste uge at ligge et sted mellem 15 og 20 grader.

Visse steder kan temperaturen falde til 12 grader med en let til frisk vind fra syd og sydvest, der langs Vestkysten ventes at blive til hård vind.