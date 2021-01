Masser af tider i weekenden: Åbningstider på teststeder udvides

Fra i dag, lørdag, er det muligt, at blive testet for coronavirussen covid-19 i weekenderne.

Det betyder, at der nu er åbnet for tider til test på regionens seks små teststationer. De her hidtil været lukket i weekender.

Derudover vil de fynske teststationer i Nyborg og Middelfart holde weekendåbent. Det gælder også teststationerne i Fredericia, Grindsted, Haderslev og Tønder.

Læs også Følg corona-situationen: Kæledyrsvacciner kan blive nødvendige

... også selvom man ikke har symptomer

De nye åbningstider kommer som opfølgning på Sundhedsstyrelsens opfordring om, at medarbejdere, der møder ind på deres arbejdspladser, lader sig teste mindst en gang om ugen – særligt hvis man ikke kan undgå kontakt med mange mennesker.

Opfordringen gælder også selvom man ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at mistænke, at man skulle være smittet.

Koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark håber, at mange vil benytte sig af muligheden:

- Samlet set betyder det, at det bliver nemmere at for syddanskerne at finde en tid, der passer godt i kalenderen og jeg håber, at mange vil tage en test i ydertimerne eller booke en tid i weekenden, hvor der generelt er mange ledige tider.

Læs også Narkopåvirket: Biljagt med 140 km/t gennem byen

Book tid på coronaprover.dk

Der er lidt forskel på, hvornår ændringerne af åbningstiderne træder i kraft, men ledige tider vil som altid fremgå af coronaprover.dk.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du bliver testet, hvis du har symptomer, som kunne være covid-19, eller er i risiko for at være blevet smittet, for eksempel fordi du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.