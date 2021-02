Massevis af bøder: Over 700 bilister snuppet på Fyn

Flere bilister havde ikke helt styr på speedertrykket, da Fyns Politi i uge fire havde målrettet færdselskontrol i forbindelse med den landsdækkende kontrol ”Sikre veje”.

Fyns Politi nuppede 557 bilister i at køre for stærkt.

- Jeg synes, det er rigtig mange sager om hastighed, når man tager i betragtning, hvor vigtigt det er at afpasse hastigheden efter forholdene, siger Anders Brahe, der er politikommissær i Fyns Politi.

Men det var ikke kun hastigheden, der drillede på de fynske veje. I alt blev 706 bilister sigtet for ikke at overholde færdselsloven. Alt fra hastighed til brug af sele blev der skrevet bøder ud om.

"Fart koster liv"

Der blev givet 26 klip, og seks bilister fik en betinget frakendelse af kørekortet.

- Fart koster liv. Derfor er det bare så vigtigt, at bilister forstår, at hastighedsbegrænsningerne er til for at gøre vejene trafiksikre for os alle sammen, siger politikommissær Anders Brahe.

Der blev skrevet følgende hastighedssager: Hastighedsovertrædelser i byzone (50 km/t): 351 sigtelser - 7 klip - 2 betinget frakendelse

Hastighed i by - tavler med lokal angivet hastighed: 91 sigtelser - 8 klip - 1 betinget frakendelse

Hastighedsovertrædelser på landevej: 115 sigtelser - 2 klip

Fyns Politi skrev ikke kun bøder om hastighedsforseelser. Der var også en række andre overtrædelser af færdselsloven.

25 personer havde mobiltelefonen op til øret, imens de kørte bil. Syv sager om tilsidesættelse af reglerne om overhaling. 12 personer glemte eller valgte at overse sikkerhedsselen, og fire personer kørte simpelthen for tæt på de andre biler.