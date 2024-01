Massivt regnvejr på vej: Se, om dit hus er i risiko for oversvømmelser

Kilde: DinGeo

Regnen kan ramme alle steder

Når der er forhøjet vandstand, som eksempelvis i forbindelse med stormen Ulla i december, er det som regel kystnære områder, der er i farezonen, men når regnen falder i ekstreme mængder, kan de ramme alle steder.

DinGeo har udarbejdet et kort, hvor du på specifikke adresser kan se, om der er risiko for oversvømmelser. Kortet tager højde for lavninger og overfladevand, der kan have svært ved at sive ned i jorden.