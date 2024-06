Matchvinder Eriksen bliver hyldet efter brandkamp

Den danske matchvinder i onsdagens 2-1-sejr over Sverige, Christian Eriksen, bliver lovprist af både holdkammerat Rasmus Højlund og landstræner Kasper Hjulmand.

Foruden målet i slutfasen brillerede Eriksen også med et oplæg til Pierre-Emile Højbjergs 1-0-scoring i kampens første minut og var ophavsmand til yderligere en håndfuld danske muligheder.

- Jeg vil betegne ham som en spiller i verdensklasse. Han bliver rigtig vigtig for holdet til EM, siger Rasmus Højlund, som også er holdkammerat med Eriksen til daglig i Manchester United.

- Det var dejligt at se ham sparke den ind til sidst. Det var rigtig godt at se ham spille igen og få 90 minutter. Han har haft brug for at spille meget, for han er en spiller med vanvittig meget kvalitet, roser Højlund.

Også Kasper Hjulmand er imponeret af kreatøren, men han påpeger også, at Eriksen ikke er i topform.

- Jeg synes, han spillede en god kamp. Men man kunne godt se, at han fysisk lige mangler det sidste, men vi så stadig hans spilintelligens, opfattelse af rum, pasninger, hans gode fod og spark.

- Han kan lave ting, som ingen andre kan eller ser. Både mål og assist. Det er et privilegium at træne en spiller som Christian. Hver eneste dag ser jeg, hvor dygtig han er, når han løber rundt med bolden. Han elsker spillet, siger Kasper Hjulmand.