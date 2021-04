Mathias blev hacket: - Jeg følte mig magtesløs

Hvis man spørger Helena Juul Kanafani fra Det Kriminalpræventive Råd, er netop viden og opmærksomhed nøgleord i forhold til sikker adfærd på nettet.

- Der kommer hele tiden nye metoder til at franarre folk personoplysninger eller penge på. Så det er rigtig vigtigt, at folk er opmærksomme på at beskytte deres personoplysninger.



Det gælder blandt andre børn og unge, fordi de tidligt får et digitalt liv, som ikke nødvendigvis er superviseret af forældre. Men ikke kun, pointerer hun.

- Svindel på nettet rammer alle. Så på den måde kan det være et rigtigt fint at sørge for, at børn og unge kan have digital dannelse med i rygsækken, som de kan bruge som ældre. Men det er vigtigt for os alle sammen at lære.