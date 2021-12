Mathias Gidsel får stor hæder

Det har været et stort år for Mathias Gidsel, og nu slutter håndboldprofilen det af med at modtage en stor hæder.

Gidsel er således blevet kåret som Årets Fund i dansk idræt af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark og Politiken.

- Det er stort. Det er specielt. Jeg er ikke så vant til at vinde priser. Og så sådan en fornem pris, hvor der er mange store sportsstjerner, der har vundet tidligere.

- At komme i den klub, det er specielt. Det er noget, man bliver lidt stolt over, og selv om jeg ikke er så god til at sige tillykke til mig selv, så er det selvfølgelig virkelig fedt, siger Gidsel i en udtalelse på Team Danmarks hjemmeside.