Mathias Gidsel nomineret som verdens bedste

Udover de to danskere er også spanske Alex Dujshebaev, franske Ludovic Fabregas og svenske Jim Gottfridsson nomineret til titlen.

Nøglespilleren Mathias

2021 var et stort år for Mathias Gidsel, der fik sin slutrundedebut for Danmark og udviklede sig til at blive en af nøglespillerne på Nikolaj Jacobsens mandskab.

GOG-spilleren var også med ved dette års EM, men pådrog sig en alvorlig knæskade i bronzekampen mod Frankrig.

For tiden er han derfor ude og har med stor sandsynlighed spillet sin sidste kamp før sommerskiftet til Füchse Berlin.

Kåres Niklas Landin igen som den bedste i verden vil han være den første nogensinde, som er kåret to gange i træk.

Den 33-årige dansker, der til daglig spiller for tyske THW Kiel, blev udpeget som vinder for kalenderåret 2019. Prisen for 2020 blev ikke uddelt på grund af coronapandemiens indvirkning på programmet.

Foruden meritterne med landsholdet er Landin nomineret for sine præstationer med Kiel, der vandt det tyske mesterskab.

Vinderen bliver offentliggjort 28. marts.