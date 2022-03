Matias blev pacet mod gymnasiet - men tog sit 'livs bedste valg'

Vi har også brug for kloge hoveder

Matias Dan Olsen endte med at sige nej tak til gymnasiet og i stedet blive anlægsgartner. Men han er ærgerlig over, at der ikke er flere, der får øjnene op for erhvervsuddannelserne.

- Der er det stigma om, at det er de dumme. Det er alle dem, der ikke egner sig til at tage en gymnasial uddannelse. Det er så ærgerligt, for vi har også brug for kloge hoveder herinde, siger han.