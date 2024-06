Eriksen meldes kampklar inden megabrag

Efter et maveonde gjorde, at Christian Eriksen missede fredagens træning, har rygterne, om hvorvidt at playmakeren ville nå at blive klar til Danmarks skæbnekamp mod Tyskland lørdag aften, floreret.

Nu kan nervøse sjæle ånde lettet op, for herrelandsholdet har netop meldt stjernen klar til aftenens megabrag.

- Holdet og staben har nu været ude på den obligatoriske gåtur, og alle mand er klar til at møde tyskerne klokken 21, skriver herrelandsholdet på Instagram efterfulgt af en billedserie af nogle af spillerne, hvor Christian Eriksen indgår.

Profilen tegner sig i øjeblikket for halvdelen af danskernes mål, som er scoret ved slutrunden, og er det altoverskyggende omdrejningspunkt i holdets offensiv, så det ville have været lidt af en bet, hvis holdet skulle have undværet deres 10'er.

Ottendedelsfinalen mod Tyskland fløjtes i gang klokken 21 lørdag aften.