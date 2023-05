Max Ejdum er ny i Superliga-land: - Jeg er bare en ung dreng, der gerne vil spille mig på holdet

Fra og med næste sæson skal OB's nuværende U19-anfører Max Ejdum vænne sig til et højere tempo end hidtil, når han bliver en fast del af klubbens superligatrup.

Max Ejdum, der er 18 år gammel, fik sin debut allerede sidste år, da han blev skiftet ind i slutningen af OB's 1-5-nederlag til FC Midtjylland.

I weekenden var han igen at finde på banen for OB i Superligaen, da han efter 70 minutters spil byttede plads med Alasana Manneh på stribernes midtbane i 4-0-sejren mod Lyngby.

- Det var stort for mig. Det var lækkert at komme på banen og spille med det hold, jeg skal være fast med i de næste tre år, siger han.

- Jeg tror ikke, man når at tænke på de følelser, der går igennem kroppen. Man er bare topfokuseret. Det er først efter kampen, man mærker følelserne, siger den talentfulde midtbanespiller, der også er en af hovedpersonerne i serien "En gang Odense - Altid Odense".

Vil ind omkring superligaholdet

Max Ejdum slår fast, at hans mål i første omgang er at spille sig på superligaholdet i OB.

- Jeg har forhåbninger om, at jeg kan gøre det så godt, at jeg kan spille mig på holdet eller i hvert fald komme tættere på. Jeg er bare en ung dreng, der gerne vil spille mig på holdet, og så må jeg jo gøre det så godt, jeg kan.

I serien "En gang Odense - Altid Odense", som er produceret af TV 2 Fyn i samarbejde med Viaplay, fortæller OB's svenske fodbolddirektør Björn Wesström, at han har store forventninger til Max Ejdum, som han er sikker på, nok skal klare det godt.

Ord, der glæder det unge talent.

- Jeg tror også, han har lagt mærke til, at jeg træner hårdt og er meget professionel. Jeg tror, det er derfor, han siger, som han gør. Det er rart at vide, at han tror på mig.



På spørgsmålet om, hvordan det er at mærke det pres på sine skuldre, er svaret klart.

- Det er en del af det. Det bliver jeg nødt til at tage med, for det er mit job.

Mod på mere

Selvom Max Ejdum fortsat har sparsomme meritter i Superliga-regi, forhindrer det ham ikke i at lade tankerne vandre hen på, hvad det overordnede karrieremål er på længere sigt.

- Mine drømme er at gøre det godt nok til at komme videre, men det starter jo på det her hold.

Er der noget specifikt, du har i tankerne?

- Udlandet. Ned til de varme lande, drømmer Max Ejdum.

Foreløbigt gælder det OB og Superligaen, hvor Ejdum fra og med næste sæson altså skal slå sine folder. Hans foretrukne plads er på den centrale midtbane, hvorfra han har spillet en helt central rolle på OB's U19-hold.

Kan erstatte Jeppe Tverskov

Netop midtbanen i OB bliver fra næste sæson uden en af holdets absolut største profiler, når anfører Jeppe Tverskov stopper i klubben.



Tverskov er den spiller i OB's nuværende trup, der har været i klubben i længst tid. Derfor er det naturligt en stor rolle, der skal udfyldes, når han ikke længere vil være at finde i Ådalen.

Men spørger man Andreas Alm, der er cheftræner i OB, er det langt fra sikkert, at Tverskovs plads skal udfyldes af en spiller udefra.

- Jeg kan love, at vi ikke kommer til at stille med ti spillere i næste sæson. Vi skal nok finde en, der kan tage over, siger han.

- Max Ejdum har haft en god udvikling, så der findes en god mulighed for Max til at tage hans position.

Om Max Ejdum skal overtage Jeppe Tverskovs rolle vil tiden vise. En ting er dog sikkert: Fra og med næste sæson kan Max Ejdum kalde sig superligaspiller.

Den beslutning er blandt andet taget af klubbens karismatiske fodbolddirektør, Björn Wesström.