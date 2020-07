Med jobpatruljen i Odense: Ungarbejdere kender ikke deres rettigheder

Isbutikker, restauranter og detailhandel af forskellig art i Odense fik fredag uanmeldt besøg af den såkaldte jobpatrulje - der bestod af Tina Christensen, der er næstformand i 3F og Mia Udengaard, der er frivillig i jobpatruljen.

Det er rigtig svært for de unge mennesker at vide, hvilke rettigheder de har Tina Christensen, næstformand, 3F

Fra butik til butik gik de to kvinder rundt og tog en snak med butikkernes ungarbejdere om deres rettigheder. Og det var langt fra alle ungarbejdere, som de to kvinder fangede på fredagens rundtur, der kendte til deres rettigheder.

- Nogle af de ting, som jobpatruljen spurgte mig om, handlede om mine rettighjeder, og det havde jeg ikke så godt styr på. Så jeg synes, at det er mega fedt, at der kommer nogle ud og snakker med mig om det, siger Massimo Di Geatana til TV 2/Fyn kort efter, at jobpatruljen har hevet ham ud til en kort snak fra isbutikken il Gusto, hvor han arbejder.

For Massimo Di Geatana kommer jobpatruljens besøg imidlertid ikke til at ændre noget, for selvom han ikke var klar over sine rettigheder inden besøget, så synes han stadig efter besøget, at han har det godt i isbutikken.

Statistik uændret i flere år

Hver sommer i 41 år har jobpatruljen været rundt hos forskellige ungarbejdere, og formålet med patruljens besøg er først og fremmest at skabe bevidsthed hos de unge.

- Vi kigger overordnet efter, om de unge mennesker har det godt, og om de er bekendt med alle deres rettigheder. Hvis de fortæller noget, der afviger fra reglerne, så kan vi hjælpe dem til at forstå de konkrete regler, siger Mia Udengaard

Men selvom jobpatruljen hver sommer i 41 år har været rundt til ungarbejderne, så har faktisk to ud af tre unge problemer med deres fritidsjob - og sådan har statistikken set ud de seneste år.

13-17-årige med fritidsjob har ofte ingen kontrakt, de får ikke nok instruktion, og de løfter også mere end de 12 kilo, som de må.

Se de seneste års statistik og de forløbige tal for 2020 herunder:

Statistikken de seneste år omkring ungarbejderes rettigheder er forholdsvist uændret. Alligevel mener Tina Christensen, at jobpatruljens arbejde er enormt vigtigt. Foto: Jobpatruljen

Til trods for den uændrede statistik, så mener Tina Christensen dog stadig, at jobpatruljens arbejde er vigtigt.

- Der kommer nye unge mennesker hvert år i de danske byer, og de kender måske ikke deres rettigheder. Derfor kan man ikke bare se på tallene og forvente en ændring, og derfor er det også enormt vigtigt, at vi fortsat kommer ud og taler med ungarbejderne, siger Tina Christensen.

Under deres samtaler med ungearbejderne skriver jobpatruljen de unges svar ned. Hvis de støder på problemer, giver de oplysningerne videre til den lokale fagforening. Foto: Alex Syrik

Vil undgå arbejdsskader hos de unge

I år har jobpatruljen særligt fokus på arbejdsskader hos de unge og på, hvordan man gennem grundig instruktion og oplæring kan undgå skader.

Gennem den seneste uges jobpatrulje har der nemlig tegnet sig et billede af, at mange unge ikke får den nødvendige oplæring, at de unge selv skal finde en afløser, hvis de er syge, og at de løfter mere end de tilladte 12 kilo.

- Det er rigtig svært for de unge mennesker at vide, hvilke rettigheder de har, for det er ikke noget, de lærer i skolen. Derfor er det også ekstra vigtigt at vi tager ud og får en snak med dem, siger Tina Christensen og fortsætter:

- Det betyder rigtig meget for mig, at vi får oplyst de unge om især, hvor meget de må løfte eller skubbe, så vi kan passe ordentligt på de unge mennesker.

For Mia Udengaard det også et vigtigt fokusområde at undgå arbejdsskader.

- At løfte eller skubbe for tungt på arbejdet kan være et rigtig stort problem, fordi det i sidste ende kan give nogle skader. Det er ikke unormalt at møde nogle i ens arbejdsliv, der har fået skader i forbindelse med arbejdet, og opstår de skader tidligt i livet, så er det længe, man skal gå og leve med skavankerne, siger hun.