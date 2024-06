Med sin far på sidelinjen drømmer 17-årig om Formel 1: - Vi kan virkelig blive uvenner

Kørt af

Talent og vilje er dog ikke altid nok. Lars og Mathias Schantz støder hurtigt på et problem. Og det er ikke know-how om reservedele eller opsætning af gokarten. Jovist, det er også en udfordring, men der er hjælp at hente blandt kollegaer. Der er et andet problem, som er svært at løse nu og her på kort tid. Løbserfaring.

- Vi finder jo hurtigt ud af, at vi som hold slet ikke har så mange kilometer under bæltet som vores konkurrenter. Mathias kan sagtens køre nogle hurtige omgange, men i det lange løb ender der altid med at være en kørefejl, der gør, at det ikke går så godt, som vi ønsker.

Vi kan godt se, at dem, som har kørt, siden de var helt små, er mere stabile. Hvis de endelig falder bagud i feltet, kommer de frem igen, fortæller Lars Schantz, der også er holdets teamchef og mekaniker.