Medie: Landets efterskoler kan åbne op mandag

Genåbning af efterskoler bliver en del af anden fase af genåbningen af Danmark mandag.

Det erfarer TV2 News.

Ifølge TV2s oplysninger er det planen, at både butikker, restauranter og caféer atter får lov at åbne. Samtidig får eleverne i de største klasser lov at vende tilbage til skolerne. Det samme gør landets efterskoleelever.

Hvornår det bliver og i hvilken form, beretter TV 2s kilder foreløbig ikke noget om.

Efterskolernes genåbning har været et ønske fra blandt andre Radikale Venstre og SF.

Torsdag eftermiddag forhandler regeringen med de resterende partier om en plan for genåbningens fase to.

Artiklen opdateres ...

