Medie: Nordic Waste kæmpede med jordskred før katastrofen

Sagen om det store og potentielt miljøskadelige jordskred på Nordic Wastes grund ved Randers er langtfra en saga blot.

Nu viser det sig nemlig, at Nordic Waste kæmpede igennem store dele af 2023 med flere jordskred, til trods for at virksomheden selv har kaldt det "en uforudsigelig tragedie"

Det kan radiostationen Radio4 fortælle. Radioen har været i kontakt med flere medarbejdere, der bekræfter dette.

Både i foråret, sommeren og efteråret sidste år var Nordic Waste ramt af bevægelser i jorden, der ifølge tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere var så kraftige, "at man reagerede med afværgende foranstaltninger".

- I al den tid, jeg var ansat, har jorden ædt mere og mere, siger en tidligere medarbejder, der er anonymiseret af radioen.

Fem andre tidligere medarbejdere hos Nordic Waste, der alle har været ansat i 2023, tegner det samme billede over for Radio4.

En anden medarbejder fortæller til radioen, at folk snakkede om det hver evig eneste dag. Man kunne se, at det hele rykkede sig, lyder det.

Middelfart-milliardæren Torben Østergaard-Nielsen ejede en stor del af det nu konkursramte Nordic Waste. Regeringen har tidligere meldt, at den vil forsøge at forfølge alle juridiske muligheder for at gøre ejerne af Nordic Waste ansvarlige og dermed pålægge dem at betale for arbejdet med at inddæmme katastrofen.