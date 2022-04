Mediechefer i opråb til uddannelser: - I skal være bedre til at rekruttere minoriteter

Uddannelser i samarbejde

For at blive klogere på problemstillingerne har den konstituerede leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet, Ralf Andersson, taget initiativ til at lave et fælles projekt for at få set på mulighederne for at løfte den etniske rekruttering til de journalistiske uddannelser.

Danmarks tre journalistuddannelser – Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) – har derfor indgået et samarbejde med det formål at undersøge årsagerne til, at så få med anden etnisk baggrund søger ind på journalistuddannelserne.

- For det kan vi godt blive bedre til. Og det vil vi gerne blive bedre til. For det er et rigtig godt sted at starte, da vi jo er fødekæden ind i branchen og derfor har et særligt ansvar, siger Ralf Andersson.

I næste måned skal de tre uddannelsesinstitutioner derfor mødes for at blive enige om rammerne for samarbejdet, ligesom de skal se nærmere på, hvad motivationen og barriererne har været for at søge ind på uddannelserne blandt elever med anden etnisk baggrund.

På Syddansk Universitet mener Ralf Andersson, at problemstillingen ikke bare er vigtig for journalistuddannelserne og hele branchen, men for hele samfundet.

- Hvis du vil afdække de vigtige samfundsmæssige forhold, der er, er det vigtigt, at hele samfundet er repræsenteret i den journalistgruppe, der skal lave journalistikken. Ens baggrund, oprindelse, køn og etnicitet har selvfølgelig indvirkning på den journalistik, man bedriver, selv om man forsøger at gøre det objektivt. Der vil være risiko for bias.

- Så det er vigtigt med diversitet blandt dem, der laver journalistikken, siger Ralf Andersson.

Afgørende parameter

Redaktionschef på B.T. Odense, Louise Ravn, ser det som en afgørende forudsætning for at få rettet op på den skæve statistik, som rapporten præsenterer, at vi i det hele taget fokuserer på at få mere diverse mediearbejdspladser rundt om i landet.

- Det er et afgørende parameter. Jeg er kvinde, og jeg er født og opvokset på Lolland. Jeg er ret sikker på, at hvis man lavede en rapport på, hvor mange gange Lolland-Falster er nævnt i de nationale medier, så vil det være helt katastrofalt. Så den her problemstilling går igen på så mange områder, og der er masser af grupper, der er underrepræsenteret, siger Louise Ravn.