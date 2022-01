Medlemmer strømmer til Messerschmidts DF: Bjarne meldte sig ind i frokostpausen

Den tendens bekræfter Bjarne Lauritsen, der har støttet partiet siden det blev stiftet.

- Jeg har stemt DF i mange år og var også medlem på et tidspunkt. Men jeg var ked af den måde, det udviklede sig, og så fik jeg vist ikke betalt for medlemskabet, siger fynboen, der til seneste folketingsvalg også overvejede, om krydset skulle sættes et andet sted.



- Men jeg synes, at Morten talte godt for sig i går og vil gerne bakke ham op.

Siden sommeren 2021 har det også været lettere at vise sin støtte, da DF har kørt en kampagne med gratis medlemskab.



Deler vandene internet

Blandt flere fynske DF'ere er der også overvejende en tro på et nyt kapitel og fremgang med Morten Messerschmidt i spidsen.

Sådan fortæller kandidaterne Jens Henrik Thulesen Dahl, Lars Kolling og Jakob Kjærsgaard.

- Nu må vi have ro og se at komme fremad med den nyvalgte formand. Jeg er lidt træt af, at der har været så hård en valgkamp og ballade i det offentlige rum. Men nu har jeg en formodning om, at der bliver lukket ned for det, siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Assens-kredsen.