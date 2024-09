Groteske scener udspillede sig, da to mænd udførte det, der beskrives som et "meget groft hjemmerøveri" ved Morup på Nordfyn 24. januar.

Det skriver fyens.dk, og specialanklager Daniel Dokkedahl uddyber over for TV 2 Fyn.

Offeret fik hældt kogende vand ud over sig, han blev overfaldet med slag og truet til at udlevere mindst 100.000 kroner i kontanter, en taske og en møntsamling af ukendt værdi.

- Røveri i folks private bolig er meget groft, og det her er selvfølgelig et særligt tilfælde, siger Daniel Dokkedahl.

To mænd på 29 og 42 år er ved et grundlovsforhør i Retten i Odense torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Ifølge sigtelsen begik de hjemmerøveriet.

En 27-årig mand er desuden blevet varetægtsfængslet i fire uger, da han sigtes for hæleri, fordi han skal have opbevaret udbyttet, og for at have opbevaret et oversavet jagtgevær med ni patroner.

- Det var det, jeg gik efter, siger specialanklageren.

Personerne blev anholdt onsdag efter "langvarig efterforskning", lyder det.

Ifølge fyens.dk er offeret en mand i 70'erne, som i 2015 blev idømt flere års fængsel for salg og besiddelse af amfetamin.