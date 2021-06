Meldte sig selv: Mand anholdt i hemmelighedsfuld sag om grov kriminalitet

Derfor er han nu blevet anholdt og venter på at blive fremstillet i et grundlovsforhør, oplyser vagtchefen.

Af hensyn til efterforskningen kan vagtchefen ikke oplyse, hvad sagen drejer sig om, men i forbindelse med efterlysningen af Mike Albech Andersen blev det nævnt, at han var mistænkt for at have begået grov kriminalitet.

Grundlovsforhøret af Mike Albech Andersen foregår i Retten i Svendborg klokken 11.00 lørdag formiddag.