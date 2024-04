Mellissas bror var bandemedlem og blev skuddræbt - kalder tvangsfjernelser af børn en katastrofe

- Det er en kæmpestor drivkraft, netop fordi man gerne vil give sine børn et stabilt liv og en god start på livet. Det lykkes jo ikke for alle, fordi det kommer jo an på, hvor du er i hierarkiet, og hvor involveret du er i miljøet. Men for nogle bliver det deres redning at få børn, forklarer Mellissa Hussein.

Men Christoffer Lilleholt (V) mener fortsat, der er en pointe i, at fjerne børnene i stedet for at lade de kriminelle forældre beholde dem.

- Det vil være et endnu større incitament for slet ikke at være i bandekriminalitet, mener han.

Fokus på familien frem for barnet

Hun mener derfor, at man bedst kommer problemet med de otte fynske familier til livs ved at se dem i et bredere perspektiv.

- Hvis man som kommuner eller som samfund kan hjælpe de her familier, tror jeg også på, at det kan bringe dem tættere sammen. Og så vil det også være nemmere for dem at forlade bandemiljøet. Fordi de elsker deres familie, slår Mellissa Hussein fast.

Hvis nu vi tager de hårdkogte bandemedlemmer, er det nærmest ikke umuligt at få dem indsluset i et samfund?

- Der skal bygges en bro mellem samfundet og dem. Og hvad er det for en bro? Få dem til at blive en del af samfundet. Altså, ansæt dem, selvom de har en (plettet, red.) straffeattest. Altså, giv dem nogle flere muligheder i vores system frem for at straffe dem hele tiden, mener hun.