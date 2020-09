Menighedsråd gør klar til valg: - Det er et spændende og vigtigt arbejde

Tirsdag bliver der i de i alt 171 menighedsråd på Fyn afholdt valg, og her skal 1.263 fynboer vælges ind.

Man kan have indflydelse på, hvordan lige præcis ens egen kirke skal være Tine Lindhardt, Biskop, Fyns Stift

Men flere steder på Fyn har det været en udfordring at få nok lokale til at stille op til menighedsrådsvalg, og det mener Biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt, kan skyldes, at man ikke ved nok om det arbejde, der ligger i at sidde i menighedsrådet.

- Det handler i bund og grund om at få øjnene op for, hvad man kan som medlem af menighedsrådet, for man kan rigtig meget, siger Tine Lindhardt til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Man får muligheden for at sætte sit eget præg på rigtig mange ting.

Der findes ikke kun én rigtig kirke

Hvis man bliver valgt ind i menighedsrådet, så kommer man til at sidde fire år i rådet.

I de fire år kommer man blandt andet til at arbejde med ansættelse af præsten, kirkens budget, renoveringer af kirken, indkøb af ny kunst og sociale arrangementer.

Og det er netop det, der gør, at man som medlem af menighedsrådet har rig mulighed for at sætte sit eget præg på lokalsamfundet, mener Tine Lindhardt.

- Der hersker mange forestillinger om, at man skal være noget særligt for at sidde i menighedsrådet, men det skal man slet ikke. Man skal bare synes, det er vigtigt at have en kirke i ens lokalområde, og så kan man have indflydelse på, hvordan lige præcis ens egen kirke skal være, siger hun.

I den forbindelse fremhæver biskoppen, at der ikke er et facit for, hvordan en kirke skal være. Der findes mange forskellige måder, man kan gribe det an på.

Folket bakker stadig op om kirken

For at stille op eller stemme til menighedsrådsvalget skal man møde op i kirken, og efter en skriftlig afstemning bliver rådet nedsat.

Hvis flere lister stiller op, bliver det afgjort ved kampvalg, men ved sidste valg skete det kun to steder på Fyn.

- Det ville være dejligt, hvis der kom flere ind i menighedsrådene. Hvis man spørger dem, der sidder i dem nu, så ville de sige, at det både er et spændende og vigtigt arbejde, siger Tine Lindhardt.

Selvom biskoppen gerne så, at flere stillede op, så er hun imidlertid ikke bekymret over den begrænsede interesse for menighedsrådene på Fyn.

- Hvis der nu ikke var folkelig opbakning til kirken, så ville det være et stort problem, men der er faktisk opbakning til kirken, og den positive historie er også, at det faktisk er lykkedes at få flere til at engagere sig, og det skal de frivillige have stor tak for, siger Tine Lindhardt.