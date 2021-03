Menighedsråd vil ikke have kvindelige præster: - Det minder mere om en moské i Mellemøsten

Flere medlemmer i menighedsrådet i Sankt Hans Kirke i hjertet af Odense mener, at kvinder ikke bør være præster. Og det møder hård kritik fra flere sider.

Det er da gammeldags at tænke sådan Katja Trøjborg Büchert, Odense

Særligt fra Lars Aslan, der er ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Han kalder det for helt grotesk.

- Det er ærgerligt, at der ligger en kirke i Odense, som minder mere om en moske i Mellemøsten end om en kirke i Danmark, siger Lars Aslan og slår i den forbindelse fast:

- Selvfølgelig er kvindelige præster mindst lige så gode som mandlige.

Lars Aslan fortæller i den forbindelse, at han generelt er af den opfattelse, at Den danske folkekirke er nået langt med ligestillingen, men at historier som den, TV 2 Fyn de seneste dage har kunne fortælle, blot viser, at der stadig er et kæmpe problem.

- Hver eneste gang nogen bliver diskrimineret på baggrund af deres køn, er det ét eksempel for meget, siger Lars Aslan.

- Det er da gammeldags at tænke sådan

Og spørger man de forbipasserende odenseanere, der fredag valgte at nyde forårssolen med en spadseretur forbi Sankt Hans Kirke, kommer oplysningen som lidt af et chok.

- Det er da gammeldags at tænke sådan. Det synes jeg faktisk ikke særlig godt om, siger Katja Trøjborg Büchert til TV 2 Fyn.

Også gymnasielærer Jonas Borstrøm har svært ved tanken om at bo i et sogn, hvor medlemmer af sognets menighedsråd ikke mener, at kvinder bør være præster.

- Jeg har det faktisk ikke så godt med tanken om at skulle vies i en kirke, hvor der ikke er ligestilling, siger han.

- Det er da uretfærdigt, for jeg vil mene, at kvindelige præster er lige så gode som mandlige. Det hører ingen steder hjemme, tilslutter Julie Hillebrandt Jensen sig.

Håbet for Lars Aslan er, at Sankt Hans Kirke efter debatten får løst problemet gennem dialog.

- Det er jo et klokkeklart problem, som jeg virkelig håber, at man kan løse internt i kirken gennem dialog med menighedsrådet og præsten, siger han.

Biskop for Fyens Stift Tine Lindhardt fortæller til TV 2 Fyn, at selvom hun ikke selv deler menighedsrådets synspunkter, så vil man udvise rummelighed overfor det. Se hendes reaktion herunder:

TV 2 Fyn har været i kontakt med både sognepræst i Sankt Hans Kirke og menighedsrådsformanden i sognet. Ingen af de to personer ønskede at stille op til et interview.

Dog bekræfter menighedsrådsformanden i en mail, at der i menighedsrådet er forskellige holdninger til, om kvinder kan bør være præster. Sognepræst Peter Jacobsen udtrykker ligeledes i en mail taknemlighed over, "at have et engageret menighedsråd".