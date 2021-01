Mens vi venter på en corona-åbning: - Jeg har nul-komma-nul-nul i omsætning

For boghandler Martin Schreiner, som driver Bog & Idé i Glamsbjerg, Aarup, Assens og Tarup Centret, er det vigtigste lige nu at få stoppet coronasmitten.

- Det er vigtigt, at covid-19 går bort, siger han og ser med humor og optimisme på situationen.

- Jeg købte butikken i 1994 og har ikke holdt juleferie siden 1993, så det var egentlig meget rart, da der blev lukket ned før jul, siger Martin Schreiner med et grin.

Til gengæld synes han, det var træls, da Mette Frederiksen strammede grebet og med den seneste nedlukning gik i niveau 5 og lukkede helt ned til og med 17. januar.

- Men nu må vi se, hvad der sker, og om der lukkes yderligere.

- Men jeg tror på, at vi får lov til at åbne. Det er fordi, det er det billigste, så det skal jeg tro på, siger Martin Schreiner med slet skjult ironi og konstaterer, at han har haft "nul-komma-nul-nul i omsætning" siden den 23. december.

Han har tidligere undret sig over, at varehuse som Bilka må holde åbent - eller nærmere må sælge bøger og papir, når han ikke må.

- Vi har normalt 70 kunder på en åbningsdag (09.00 til 17.30), så det er jo ikke her, den store smitte er.

- Og ingen af mine 14 fastanstte og 10-12 unge hjælpere har været smittet, konstaterer Martin Schreiner.

Også hos Gotte's sølv og guld i Rosengårdcentret er der stille i øjeblikket. Helt stille.

Her har man godt nok valgt, at tage "click&collect"-konceptet med selvhenter-pakker ved bagdøren til sig, men det er ikke nogen guldgrube.

- Havde jeg ikke været god til at spare op ..., siger indehaver Anders Gotthelf og lader ordene hænge lidt i luften.

Han kunne op til jul se det traditionsrige store julesalg forsvinde ud af butikken i Rosengårdcentret og ind til konkurrenterne på gågaden i Odense.

Her måtte man nemlig godt få kunder ind ad fordøren - også selvom gaderne var sort af mennesker, som febrilske forsøgte at leve op til restriktioner om afstand og hensyn.

- Click&Collect er et desperat forsøg på at holde liv i noget, men det går op i porto og så videre, siger Anders Gotthelf og tilføjer tørt, at "det holder ikke rigtigt".

- Vi skulle jo have haft det store ryk-ind i de sidste dage op til jul, men så blev der lukket ned. Det er lidt svært at forstå, når gågaden så blev fyldt op med mennesker.

Januar er traditionelt en stille måned, så Anders Gotthelf er vant til, at tingene går i stå efter en travl jul, men med tre centerbutikker (Rosengårdcentret, Kolding Storcenter og Lyngby Storcenter) er der meget stille.

Ventetiden går med de aktiviteter, der er i onlinebutikken.

Anders Gotthelf går som mange andre danskere, og nok især erhvervsdrivende, og venter på en konkret udmelding fra regeringen.

Peger mod fortsat hård nedlukning

Søndag sagde statsminister Mette Frederiksen i et interview med TV2, at hun forudså en fortsat lukning.

Hun sagde blandt andet, at hun ikke anså det for "særlig sandsynligt, at vi kommer til at ophæve hverken alle restriktioner eller en del af restriktionerne".

Mette Frederiksen tilføjede, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvordan restriktionerne kommer til at se ud efter 17. januar, før vi er tættere på. Men:

- Der er noget, der peger i retning af en fortsat ret hård nedlukning, konstaterede hun.

Kreativiteten er nok stoppet

Hos Fynsk Erhverv siger direktør Jytte Reinholt, at man er optaget af at få klarhed og længere tidshorisonter.

- Det er vanskeligt for de fynske virksomheder, men vi hører sundhedseksperter sige, at vi nok ikke kan nøjes med de tre uger og åbne i næste uge.

Hun tilføjer, at hun oplever, at flere finder finder løsninger der balancerer indenfor restriktionerne - for eksempel forsøger sig med udlevering af bestilte varer.

- Læren fra foråret er, at man er tilstede online, laver take away eller er tilstede i indkøbscentre, hvor du godt må åbne en bagdør, siger hun, men tilføjer et men:

- Men det her er jo hele Danmark, der er lukket ned. Det er forskellen fra foråret, så kreativiteten er nok stoppet af alvoren i krisen, siger direktøren og peger på den yderst smitsomme engelske variation af coronavirussen.

- Den begrænser krativiteten lige i øjeblikket, men det giver god mening, for det, vi gør nu, gør en forskel.