Mens vi venter på næste år ...: Festivaler har godt fat i fynboer

Der er ingen Tinderbox, Heartland eller andre fynske musikfestivaler denne sommer, og dermed går tusindvis af fynboer glip af sommerens koncerter og kolde fadøl fra festivalbaren.

Og netop fynboerne er flittige til at tage på festival, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik.

Omkring 85.000 fynboer deltog i sommerhalvåret 2019 i en musikfestival i Danmark.

Det svarer til 18 procent, og fynboerne er dermed mere flittige til at besøge landets festivaler end store dele af resten af landet, kun overgået af københavnerne og østsjællænderne.

- Det overrasker mig egentlig ikke. Der er mange, der har penge på lommen til at gå ud og få en hyggelig dag, siger Bent Frandsen, der er formand for endagsfestivalen Rock Under Broen, som hvert år tiltrækker 10.000 gæster tæt på Lillebæltsbroen.

Heartland: Fynsk festival for hele landet

Hos den midtfynske festival Heartland genkender man billedet af, at fynboerne og københavnerne er glade for at komme på festival.

- Cirka 38 procent af vores gæster er fra Fyn. Cirka 39 procent er fra Sjælland, og resten er fra Jylland, så det passer meget godt. Vi er en fynsk festival. Det betyder ikke, at vi kun er for Fyn. Vi laver en national festival for alle, siger Heartlands udviklings- og kommunikationschef, Janne Villadsen.

Af undersøgelsen fra Danmarks Statistik fremgår det også, at det i høj grad er unge, studerende og børn af forældre med lange videregående uddannelser, som tager på festival.

- Generelt viser vores undersøgelse, at de unges deltagelse i musikfestivaler stiger i takt med deres forældres uddannelsesniveau, siger chefkonsulent i Danmarks Statistik Agnes Tassy.

- Således ligger de unge danskere med forældre, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse under gennemsnittet, med kun 15 procent, som var på festival, hvorefter andelen stiger, jo højere uddannede forældrene er, forklarer hun.

Rock Under Broen: Ældre publikum bruger flere penge

Unge studerende mellem 16 og 24 år er generelt set ofte blandt deltagerne, når dørene åbnes til sommerfestivalerne.

På Rock Under Broen lægger man ikke skjul på, at det ikke er de unge, der er målgruppen - og det er der en særlig årsag til.

- Det er publikum i den ældre aldersgruppe, som kommer til Rock Under Broen. Det er ingen hemmelighed, at mennesker i den alder har frygtelig mange penge, og de bruger mange penge. Det har vi også kunnet se på omsætningen i vores barer, siger Bent Frandsen.

Ingen bestemt målgruppe

På Heartland spørger man ikke gæsterne om, hvad deres forældres uddannelsesniveau ligger på, når de træder ind ad porten. Festivalen ved Egeskov Slot sigter efter at lave en festival for så mange som muligt.

- Vi laver ikke festival til en bestemt målgruppe, men til alle, som interesserer sig for mad, kunst, samtaler og musik, siger Janne Villadsen.

- Vi laver festival for unge såvel som gamle. Det er en af vores største styrker, at vi både har folk i 20'ere og 50'erne, og vores pointe er, at festivalen er for folk med interesse for kultur, der engagerer sig i verden, forklarer hun.

Samlet set viser undersøgelsen fra Danmarks Statistik, at antallet af gæster på landets festival de seneste år er steget. I sommeren 2020 er alle festivaler dog aflyst, men de vender efter planen tilbage i 2021.