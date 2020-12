Mercado om nyt redskab: - Vigtigt at få undersøgt statsministeren

Det har været en turbulent tid for de danske minkavlere, der har haft svært ved at finde hoved og hale i, om deres mink skulle aflives eller ej, og om den lovede tempobonus ville blive en realitet.

Også blandt politikerne har der været forvirring om sagen. Det har torsdag ført til, at et bredt flertal i Folketinget er nået til enighed om at nedsætte en såkaldt granskningskommission, der skal afdække sagen om afllivning af mink.

Regeringen har jo bare sagt, at det var en beklagelig fejl, og det må man så undskylde. Men hvorfor stopper man ikke undervejs? Mai Mercado, MF (K)

- Den ligner den almindelige undersøgelseskommission, bortset fra at den er hurtigt arbejdende, og dermed kan den være færdig og komme med sin rapport allerede inden for et år, forklarer medlem af Folketinget Mai Mercado (K) omg det nye værktøj til undersøgelser.

Granskningskommissionen adskiller sig fra en klassisk undersøgelseskommission ved at være kortere, mere afgrænset og skarpere, ligesom den er forankret i Folketinget. Dog er den uvildig og politisk uafhængig.

Undersøgelse af statsministerens rolle

Flere af politikerne i Folketinget har givet udtryk for, at det har været vigtigt at få nedsat en kommission, der hurtigt kan nå til en afgørelse i minksagen.

Hvad er en granskningskommission? Der bliver oprettet et granskningsudvalg i Folketinget med et medlem fra hvert parti.



Udvalgets opgave bliver "at undersøge sager, der påkalder sig kritisk opmærksomhed i offentligheden og/eller Folketinget."



Et mindretal i Folketinget på 60 mandater kan igangsætte en forundersøgelse i form af lukkede samråd med ministre, der skal møde for granskningsudvalget.



Efter det kan udvalget indstille til en egentlig undersøgelse, hvis 60 mandater ønsker det. En egentlig undersøgelse skal vedtages af et flertal i Folketinget.



Udvalget kan indstille til de kendte former for undersøgelser, som er en advokatundersøgelse, en faglig ekspertredegørelse, som Irak-kommissionen endte med, eller en undersøgelseskommission som eksempelvis Instrukskommissionen.



Udvalget kan også indstille til den nye form for undersøgelse, en granskningskommission.



En granskningskommission vil arbejde som en undersøgelseskommission, der ledes af en dommer, hvor der er vidnepligt og vidner har pligt til at svare sandt.



Modsat en undersøgelseskommission vil en granskningskommission dog ligge under Folketinget og ikke justitsministeriet.



Folketinget vil skulle udarbejde et kommissorium. Det skal være så begrænset, at undersøgelsen kan afsluttes inden for 12 måneder.



Resultaterne skal levers til Folketingets Udvalg for Forretningsorden.



Som ved tidligere dommerundersøgelser og undersøgelseskommissioner er det herefter Folketinget, der beslutter, om der skal indledes en rigsretssag mod en minister.

I aftalen har partierne forpligtiget sig til at nedsætte en granskningskommission af minksagen. Kilde: Ritzau Se mere

- For os har det egentlig ikke været så vigtigt at nå til en hurtigt afgørelse, og derfor har vi også hele tiden peget på den lange kommisionsundersøgelse. Men vi har respekt for, at der er nogen, som synes, at det er vigtigt, at det går hurtigt, siger Mai Mercado.

For Mai Mercado og resten af Konservative, har det nemlig været en anden del af minksagen, der har været væsentlig.

- Det vigtigste for os er at få undersøgt statsministerens rolle og få undersøgt helt til bunds, hvem der har vidst hvad og hvornår, fastslår hun og tilføjer:

- Regeringen har jo bare sagt, at det var en beklagelig fejl, og det må man så undskylde. Men hvorfor stopper man ikke undervejs?

Jeg tænker, at de forhåbentligt har arbejdet og kan se konturerne af en undersøgelsesform inden for få måneder, som forhåbentligt kan komme i søen hurtigst muligt Mai Mercado, MF (K)

Skal søsættes hurtigst muligt

Det er Folketinget, der skal indstille til granskningskommissionen, men det kræver en lovændring.

- Man skal ændre loven om undersøgelseskommissioner, så det fremover bliver muligt at få et ophæng i Folketinget frem for i Justitsministeriet, forklarer Mai Mercado.

Dog forventer hun, at det kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

- Vi har fået indikationer på, at det kan gå relativt hurtigt med at få formuleret sådan en lovændring. Så jeg tænker, at de forhåbentligt har arbejdet og kan se konturerne af en undersøgelsesform inden for få måneder, som forhåbentligt kan komme i søen hurtigst muligt, siger Mai Mercado.