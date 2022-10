Mercado venter på at komme i gang: - Det er tydeligt tegn på valgkamp

- Det er jo altid et tegn, når socialdemokraterne samles i flok. Det er et tydeligt tegn på valgkamp, siger jeg bare.

Sådan lyder det fra en årvågen Mai Mercado (K), som gik ned ad Christiansborgs gange, få minutter før Statsministeriet udsendte den længe ventede invitation til pressemøde klokken 13.00 onsdag.

Pressemeddelelsen nævner ikke noget om valg, men alle regner med, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil udskrive folketingsvalg på pressemødet.

Mai Mercado har kontor lige op af statsministerens kontor og kan ikke lade vær med at holde øje.

- Når først Benny Engelbrecht, der er finansordfører, går ind på gruppeformandens kontor, er de alle sammen derinde, påpeger den konservative fynbo, da hun går ned ad gangen.

- Det kan sagtens være tilfældigt, meeeeen, konstaterer Mai Mercado.



Borgen sitrer

Mai Mercado understreger, at det på mange måder kan mærkes på stemningen rundt omkring på Christiansborg, at valget er på vej.

- Man kan godt mærke, at Borgen sitrer.



- Der er ikke så mange, der bare hænger ud. Normalt er der masser, der bare hænger ud rundt omkring og snakker, siger den konservative politiker.

Og ikke nok med, at stemningen på Borgen siger valg, er Mai Mercado også helt klar.

Bilen er blandt andet blevet pakket med konservative merchandise. Derhjemme er alt også forberedt.

- Lidt ligesom da jeg var gravid, har jeg allerede pakket en taske. Den har stået klar siden i lørdags, siger politikeren.

- Man venter bare på vandet går og skal på sygehuset, og jeg må bare sige, at vi er gået over tid nu, og min tålmodighed er ikke til det mere, så jeg håber snart, det kommer, siger den konservative politiker.



I tasken har hun pakket en masse praktiske ting til, når hun skal til Fyn og føre valgkamp.

Blandt andet tøj, varme handsker, hættetrøjer og gode sneakers.

Meget tyder dog også på, at det er vigtig at være godt forberedt.

TV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren tror nemlig, at valgkampen kommer til at strække sig over en længere periode.



Han mener, at valget kan finde sted på to tidspunkter. Enten torsdag 27. oktober eller på den anden side af weekenden, som vil være tirsdag 1. november.