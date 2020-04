Mere motorvej, jernbane og færgehavn: Venstre vil fremrykke fynske anlægsprojekter for milliarder

Flere end 50.000 danskere har i de seneste tre uger meldt sig som ledige på grund af coronakrisen, der allerede nu sætter enorme fodaftryk i den danske økonomi.

For at afbøde de mulige konsekvenser, har Venstre stillet forslag om at fremrykke en række statslige anlægsprojekter – blandt andet på Fyn.

Her vil Venstre blandt andet i gang med flere projekter, som der allerede er politisk flertal for, men som der ikke er truffet endelig beslutning om. Blandt andet det tredje spor på Fynske Motorvej syd om Odense.

- Det er helt afgørende for, at vi kommer godt igennem krisen, at vi undgår, at mennesker kastes ud i arbejdsløshed, og at vi får sat gang i nogle byggeprojekter, siger den fynskvalgte formand for Folketingets erhvervsudvalg, Lars Chr. Lilleholt (V).

Udover motorvejen peger partiet blandt andet også på, at der kan være gevinster ved tidlig igangsættelse af byggeriet af den fremskudte færgehavn på forbindelsen Spodsbjerg – Tårs, en opgradering af jernbanenettet mellem Odense og Ringsted samt flere støjskærme langs Fynske Motorvej.

Op i gear

Forslaget møder opbakning hos blandt andre SF’eren Karsten Hønge.

- Jeg synes, det er nogle glimrende forslag. Lad os nu bare få sat Danmark op i gear igen på den anden side af krisen. Vi har en række spændende projekter, der ikke bare skal fungere for at få beskæftigelsen i gang, men som også vil fremtidssikre Fyn, siger Karsten Hønge til TV 2/Fyn.

På Langeland håber borgmesteren, at bygningen af den fremskudte færgehavn i Tårs på Lolland bliver rykket frem. Det vil sætte skub i områdets håb om en bedre infrastruktur og en lysere fremtid.

- Alt er klar til at lave de sidste øvelser, så vi hurtigt kan komme i gang med projektet, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

Har taget kontakt

20 - 20 - 20 hedder planen. 20 minutter fra Svendborg til Spodsbjerg, - 20 minutter på vandet til en ny fremskudt havn ved Tårs - og så 20 minutter videre til motorvejen ved Maribo.

Tonni Hansen har handlet hurtigt og kontaktet de andre kommuner, der er involveret i projektet.

- Jeg har allerede skrevet til mine tre borgmesterkolleger for at høre, om de ligesom jeg er af den opfattelse, at vi skal byde ind med vores projekt. Det vil både gavne beskæftigelsen og være af vital betydning, når vi skal have genåbnet vores samfund, hvis vi har sådan et projekt klar, mener Langeland-borgmesteren.

Derfor glæder Venstres udmelding også Tonni Hansen. Han er med på den - også for Langelands fremtids skyld.

- At binde vores to regioner sammen – den sydfynske og Lolland-Falster – vil være af vital betydning for de to regioner, som i virkeligheden står med ryggen mod hinanden i øjeblikket. Hvis vi får åbnet op, vil vi gøre en ekstra indsats for at komme ovenpå efter krisen her, siger Tonni Hansen.