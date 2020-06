Mere politi til Fyn: Skuddrab lander nu på justitsministerens bord

Efter to skudepisoder i Odensebydelen Vollsmose, hvor den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail senest mistede livet, kræver byrådsmedlem i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V) handling.

Han vil have mere politi til Fyn.

- Vi har i gennemsnit haft et skyderi hver anden måned i Vollsmose. Det er virkelig frygteligt det her, og der skal sættes hårdt ind. Vi skal have meget mere politi på gaden, siger Christoffer Lilleholt.

Også Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mener, at de skyldige bag drabet af Abdinur Mohamed Ismail skal findes hurtigt og dømmes hårdt.

- Jeg har været i tæt kontakt med politidirektøren, og jeg ved, at de er på opgaven med at få fundet de skyldige, som skal findes og dømmes så hårdt, som muligt, siger han.

- Situationen fuldstændig uacceptabel

Skyderierne i Vollsmose er allerede nået til højeste niveau på Christiansborg, hvor politikerne i øjeblikket er i gang med at forhandle det kommende politiforlig på plads.

- Situationen i Odense er fuldstændig uacceptabel. Vi skal ikke have et land, hvor folk bliver skudt på åben gade. Det skal stoppes, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til TV 2/Fyn og fortsætter:

- En af ambitionerne i det forlig, vi skal til at forhandle, det vil netop være at sikre, at der er betjente til stede lokalt. Det er et ønske, alle partier på Christiansborg deler. Og jeg forstår helt og holdent, at man på Fyn siger, at det her er et særligt problem, der skal håndteres.

Også Preben Bang (V), der er formand for retsudvalget, mener, at der er brug for mere politi.

- Det er ganske forfærdeligt, at sådan noget kan ske i Danmark. Jeg kan garantere for, at der kommer flere betjente og også, at der kommer flere betjente til Fyns Politi. Det, vi ser her, skal jo standses.

Fokus på udsatte områder

Allerede nu kan justitsministeren løfte sløret for nogle af de ting, som det nye politiforlig kommer til at indeholde.

- Vi kommer til at have fokus på de særligt udsatte boligområder, siger Nick Hækkerup og fortsætter:

- Men vi ved endnu ikke, hvor mange ekstra betjente, Odense kan få. Det kommer an på, hvor mange flere betjente vi kan få uddannet, og hvordan indsatsen kommer til at fordele sig.

Lige nu er det vigtigste, at Fyns Politi fortsætter med at have flere politifolk til stede i området, mener Nick Hækkerup.

- Jeg tager også en dialog med Odenses borgmester og snakker om, hvad vi kan gøre i den konkrete situation.