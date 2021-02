Mere sne på vej: Har du styr på, hvornår og hvor meget du skal rydde fortovet?

Vinteren og kulden har for alvor fået fat på Fyn, som i denne uge oplevede en af de koldeste nætter i flere år.

I Årslev nåede temperaturen natten til tirsdag ned på -7,2 grader, mens Odense fulgte lige efter med -7,1 grader. Der er faldet sne flere steder, og med endnu et snevejr på vej onsdag til hele øen er der lagt op til hvide fortove.

I den forbindelse har flere fynboer spurgt TV 2 Fyn, hvordan reglerne for snerydning på fortovene er, og hvad der sker, hvis de ikke bliver overholdt.

Sådan er reglerne

Lad os slå fast med det samme. Det er husejerne, der har pligt til at rydde sne væk fra fortovet.

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem klokken 7 om morgenen og klokken 22 om aftenen. Det oplyser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Med andre ord skal du altså ikke stå op om natten for at finde sneskovlen frem. Om søndagen kan du desuden sove længe. Her er det først fra klokken 8 om morgenen, du skal rydde fortovet.

Nogle husejere skal rydde kørebanen også

Ligger dit hus derimod på en privat vej, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti.

For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Rydder du ikke sne på dit fortov, risikerer du at få en bøde af politiet. Bøderne uddeles dog sjældent, og du behøver ikke tage hjem fra arbejde eller skole for at rydde sne, men du skal sørge for at få det gjort, så snart du kommer hjem.

Erstatningskrav mod husjeren

Hvis der er en person, der falder og slår sig på dit fortov, fordi du ikke har ryddet fortovet, kan vedkommende rejse erstatningskrav mod dig.

Er det dig, der falder og brækker armen eller benet, skal du kunne bevise, at uheldet skete, fordi der ikke var ryddet sne. Det kan eksempelvis være vidner eller billeder, der dokumenterer dit fortovsstyrt.

Har du en ansvarsforsikring, kan den i nogle tilfælde dække, hvis der er nogen, der falder på dit fortov. Hvis du selv falder, hjælper det at have en ulykkesforsikring.