Mette Frederiksen: Coronarestriktioner er snart fortid

Det kan være, at danskerne igen skal vaccineres senere på året, siger statsministeren og udelukker ikke, at fjerde stik kan blive nødvendigt for alle. Det er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt.

Her anbefales mundbind og coronapas fortsat

Selvom restriktionerne bortfalder, vil det ikke være helt slut med mundbind og coronapas i samfundet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Myndighederne vil anbefale ledelserne på landets hospitaler og plejehjem, at de opretholder krav om både mundbind og coronapas for gæster og pårørende.

Det bør ikke give anledning til problemer, mener sundhedsministeren.

- Der er jo ingen, der har lyst til at være den, der bærer smitten ind på et sygehus eller plejehjem, siger han.

Sundhedsminister: Regler for test og isolation

Ifølge Sundhedsministeriet vil der være regler om test og isolation for indrejsende, der ikke er enten vaccineret eller tidligere har været smittet.

På pressemødet onsdag beskriver statsministeren og sundhedsministeren udløbet af restriktioner som en milepæl.

- Vi har nået målet. At få frakoblet smittetallene fra indlæggelsestallene, siger Magnus Heunicke.

Det tilskriver statsministeren blandt andet udbredelsen af vacciner.

- Den høje tilslutning til vacciner viste sig at blive det, som vi troede: Nemlig vores supervåben, og det har givet os et stærkt værn imod den smitte, der stadig er i vores samfund, siger Mette Frederiksen.

Hun peger også på en anden faktor:

- Når vi er kommet så langt og så hurtigt, så er det altså resultat af en kraftpræstation af os alle sammen. Den enkelte dansker adfærd, siger statsministeren.

- Tak. Tak til at så mange tog ansvaret på sig. Tak til alle, der har taget imod vaccinerne. Tak til alle jer der har passet på hinanden og på vores fællesskab og vist det samfundssind, som vi ikke har kunnet være foruden.