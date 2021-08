Mette Frederiksen forventer ikke flere nedlukninger

- I dag har tre ud af fire danskere fået mindst første stik. Mere end fire millioner er færdigvaccineret. Det svarer til 70 procent af befolkningen. Det er helt fantastisk, siger Frederiksen.

Der er dog fortsat for mange under 40 år, som ikke er blevet vaccineret, mener statsministeren.

Har man et indtryk af, at det er de ældre, som bliver syge, antager man forkert, siger statsministeren. Billedet er nu vendt om, så adskillelige unge mennesker de seneste måneder har været indlagt, siger hun.

- I Danmark er det frivilligt, om man ruller ærmet op og får et stik i skulderen. Men jeg vil gerne sige meget direkte til jer, der endnu ikke er blevet vaccineret: I risikere at blive smittet, og I risikerer at give sygdom videre til et andet menneske.

- Så sørg nu for at blive vaccineret for din egen skyld og for alle andres skyld, siger Frederiksen.

Hun peger på, at mange bliver ramt af senfølger - også unge mennesker.

- Vi kender ikke det fulde billede af senfølger. Men det vurderes, at hver tiende kan rammes af senfølger, siger Frederiksen.